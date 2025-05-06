На Индустриальном проспекте пенсионерка погибла при падении из окна квартиры

Вечером 5 мая, около 21 часа 35 минут, в Красногвардейском районе Петербурга прохожий позвонил в полицию и сказал, что возле дома номер 14, корпус 2 по Индустриальному проспекту, под окнами лежит женщина.

Приехавшие на место сотрудники полиции нашли тело пожилой женщины, которой было 70 лет. Оказалось, она жила в одной из квартир на пятом этаже этого же дома.

В квартире пенсионерки полицейские нашли ее сына, которому 42 года. Он толком ничего не смог объяснить, только твердил, что мать сама выпрыгнула из окна.

Сына, у которого уже были проблемы с законом, забрали в отделение для выяснения всех обстоятельств. Сейчас полиция пытается понять, что же на самом деле произошло с пожилой женщиной и как она погибла.