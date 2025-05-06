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Питерец.ру » Происшествия » На Индустриальном проспекте пенсионерка погибла при падении из окна квартиры

На Индустриальном проспекте пенсионерка погибла при падении из окна квартиры

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту падения пенсионерки из окна квартиры на Индустриальном проспекте

Вечером 5 мая, около 21 часа 35 минут, в Красногвардейском районе Петербурга прохожий позвонил в полицию и сказал, что возле дома номер 14, корпус 2 по Индустриальному проспекту, под окнами лежит женщина.

Приехавшие на место сотрудники полиции нашли тело пожилой женщины, которой было 70 лет. Оказалось, она жила в одной из квартир на пятом этаже этого же дома.

В квартире пенсионерки полицейские нашли ее сына, которому 42 года. Он толком ничего не смог объяснить, только твердил, что мать сама выпрыгнула из окна.

Сына, у которого уже были проблемы с законом, забрали в отделение для выяснения всех обстоятельств. Сейчас полиция пытается понять, что же на самом деле произошло с пожилой женщиной и как она погибла.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, падение с высоты, пенсионеры, обнаружение трупа
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