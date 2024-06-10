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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе девушка погибла при падении с 11-го этажа

В Калининском районе девушка погибла при падении с 11-го этажа

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе молодая девушка погибла при падении с общего балкона на 11-ом этаже дома 23 по проспекту Маршала Блюхера

Накануне днем, 9 июня 2024 года около 15 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга от прохожей поступило сообщение о том, что во дворе дома 23 по проспекту Маршала Блюхера лежит женщина в крови, без сознания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп неизвестной женщины, на вид 20 лет. Девушка погибла при падении с общего балкона на 11-ом этаже.

На теле погибшей имеется большое количество татуировок в виде надписей. Девушка была одета по сезону, в кофту и брюки.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район падение с высоты обнаружение трупа
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