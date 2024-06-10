В Калининском районе девушка погибла при падении с 11-го этажа

Накануне днем, 9 июня 2024 года около 15 часов 10 минут к полицейским Калининского района Петербурга от прохожей поступило сообщение о том, что во дворе дома 23 по проспекту Маршала Блюхера лежит женщина в крови, без сознания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп неизвестной женщины, на вид 20 лет. Девушка погибла при падении с общего балкона на 11-ом этаже.

На теле погибшей имеется большое количество татуировок в виде надписей. Девушка была одета по сезону, в кофту и брюки.