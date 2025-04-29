В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении слабовидящего мужчины

Накануне, 28 апреля к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 30-летнего жителя Подмосковья с ограниченными возможностями по зрению. Он рассказал, что возле дома номер 19 на проспекте Римского-Корсакова какие-то двое отобрали у него 25 тысяч рублей и убежали.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 161 Уголовного кодекса РФ.

А уже 29 апреля, почти в два ночи, возле дома 53 на Лиговке патрульные задержали по горячим следам одного из нападавших, которого подозревают в указанном грабеже. Им оказался 31-летний житель Ставрополья уже не раз попадался на кражах.

Сейчас полиция ищет второго нападавшего.