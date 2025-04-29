ента новостей

12:39
В Красном Селе ограбили подростка
12:35
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении слабовидящего мужчины
12:26
В Петербурге в спортшколе конфликт молодых людей закончился поножовщиной
11:06
В России принят кодекс этики в сфере ИИ в здравоохранении
10:52
В связи с разводкой моста через Свирь в течение двух часов перекроют трассу «Кола»
10:40
В СПб поддерживают социальное предпринимательство
10:19
Выявлена фальсификация молочной продукции в Петербурге
10:07
Не украшайте авто георгиевскими лентами!
09:25
В СПб наблюдается рост инвестиций и промышленного производства
02:48
Петербургская женская команда «СШОР ШШ – 1» занимает третье место по итогам 3-го тура командного чемпионата России по шахматам: Ольга Карманова набрала 2 очка из 3
01:57
Петербургская команда «СШОР по шахматам и шашкам» победила московский «Темус Тим» в 3-м туре командного чемпионата России в Сочи
01:36
Дуэйн Бэйкон набрал 27 очков, а «Зенит» победил пермскую «Парму» в третьем матче серии плей-офф и вышел в следующий раунд
14:11
Мошенники стали похищать деньги, рассылая в Telegram предложения с акциями банков
14:09
Россельхознадзор запретил ввоз партии семян чиа из Парагвая
13:38
1 и 4 мая балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра
12:48
В Пушкинском районе прошла памятная акция «Аллея памяти»
12:41
В Петербурге благоустроили мемориал «Журавли»
11:55
В Выборге поймали двоих подозреваемых в грабеже
11:33
Увеличатся штрафы за нарушение правил использования электросамокатов
11:14
В Петербурге задержали поджигателя пункта выдачи заказов маркетплейса
11:02
Полицейские поймали стрелявших в курьера-доставщика в центре Петербурга
10:57
Почему несовершеннолетним трудно найти работу?
10:43
В Калининском районе конфликт подростков закончился применением слезоточивого газа
10:38
Выявление нетрезвых водителей в СПб продолжается
10:28
На севере Петербурга подростку выстрелили в лицо из пневматики
10:18
В парке Интернационалистов трёхлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью
10:03
Полицейские в Петербурге и области проверяли водителей на трезвость
10:03
Сколько платят сотрудникам скорой помощи?
01:22
Педро вывел «Зенит» вперёд в матче с московским «Динамо», но команда Сергея Семака добилась только ничьей – 1:1
11:48
В Петербурге ищут налетчика на магазин на Невском проспекте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении слабовидящего мужчины

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении слабовидящего мужчины

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района задержали одного из подозреваемых в нападении на прохожего с ограниченными возможностями

Накануне, 28 апреля к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 30-летнего жителя Подмосковья с ограниченными возможностями по зрению. Он рассказал, что возле дома номер 19 на проспекте Римского-Корсакова какие-то двое отобрали у него 25 тысяч рублей и убежали.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 161 Уголовного кодекса РФ.

А уже 29 апреля, почти в два ночи, возле дома 53 на Лиговке патрульные задержали по горячим следам одного из нападавших, которого подозревают в указанном грабеже. Им оказался 31-летний житель Ставрополья уже не раз попадался на кражах.

Сейчас полиция ищет второго нападавшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-03-2024, 12:54
В Мурино задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения
28-10-2024, 12:28
В Петербурге поймали мигранта, подозреваемого в грабеже
10-04-2024, 11:25
В Тихвине поймали подозреваемого в грабеже
25-07-2023, 12:55
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на Лиговке
30-09-2024, 11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Будапештской улице
12-08-2024, 12:18
В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже

Происшествия на дорогах

26-04-2025, 10:47
В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей
25-04-2025, 12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
24-04-2025, 17:39
В Колпино грузовик сбил пенсионерку на тротуаре
24-04-2025, 13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
Наверх