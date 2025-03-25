На улице Вавиловых подростки ограбили мужчину

Накануне вечером, 24 марта около 18 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 25-летнего молодого человека о том, что у дома 11 корпус 4 по улице Вавиловых подростки избили его, брызнули в лицо из перцового баллончика и отобрали мобильный телефон «Redmi».

Пострадавшего доставили в больницу с химическим ожогом глаз. После оказания медицинской помощи отпустили в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Пострадавший написал заявление в полицию. Материальный ущерб составил 8 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские принимают необходимые меры по разыску причастных к нападению.