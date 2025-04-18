Полицейские задержали жительницу Костромы, подозреваемую в поджоге дома в Мурино

Накануне ночью, 17 апреля около 01 часа 40 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 12 по Тихой в городе Мурино горит дом.

Оперативно прибывшие на место полицейские установили, что произошло возгорание частного одноэтажного кирпичного дома, принадлежащего 58-летнему местному жителю. Пожар был локализован сотрудниками пожарно-спасательного подразделения, однако дом сгорел полностью.

В результате пожара никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

17 апреля для проверки на причастность к поджогу в отдел полиции доставили 35-летнюю жительницу Костромы.

С женщиной проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.