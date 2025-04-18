ента новостей

13:37
В Ленобласти готовятся к Аграрной неделе-2025
13:31
В Петербурге отмечают Международный день памятников и исторических мест
13:24
В Ленобласти поймали угонщика автомобиля с парковки в 1-м Верхнем переулке
13:16
В Ленобласти задержали жителя деревни Остров за убийство односельчанина
12:44
В Парголово автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика
12:30
Полицейские задержали жительницу Костромы, подозреваемую в поджоге дома в Мурино
12:22
В Петербурге задержали двоих жителей Красного Села, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
11:05
На улице Мира конфликт собутыльников закончился стрельбой
10:52
На Балтийском бульваре задержали стрелка на питбайке
10:47
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам около 22 млн рублей
09:58
В школах СПб могут появиться вендинговые автоматы
09:36
Что подорожало перед Пасхой?
07:23
Сколько заработал Бельский?
07:08
В школах и детских садах СПб внедрят ИИ
01:55
Волейбольный «Зенит» в захватывающей борьбе уступил казанскому «Зениту» во втором матче финала Суперлиги
20:05
На «Госуслугах» может появиться возможность подачи заявлений в правоохранительные органы
20:01
Концерт Аve Maria в Эрмитаже
17:37
В Ленобласти восстановят уникальную церковь 17 века
15:45
Поправки об уголовной ответственности для дропперов примут уже весной
15:41
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже автомобиля
15:28
В Юкках задержали жителя Тихвина с партией наркотиков
14:05
На улице Лени Голикова задержали хозяина собаки, покусавшей людей
13:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину с Канонерского острова
13:39
В Невском районе насмерть разбился мотоциклист
13:29
Жители СПб стали реже добираться до работы на двухколесном транспорте
13:04
Как в Петербурге отметят Пасху
11:45
Женская команда «Динамо-Юниор» успешно выступила в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба» 
09:20
В СПб откроется культурный центр Турции
09:10
Связи с Мариуполем укрепляются еще больше
08:02
В Петербурге открылась Высшая партийная школа «Единой России»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали жительницу Костромы, подозреваемую в поджоге дома в Мурино

Полицейские задержали жительницу Костромы, подозреваемую в поджоге дома в Мурино

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожского района задержали жительницу Костромы, подозреваемую в поджоге дома на Тихой улице в Мурино

Накануне ночью,  17 апреля около 01 часа 40 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 12 по Тихой в городе Мурино горит дом.

Оперативно прибывшие на место полицейские установили, что произошло возгорание частного одноэтажного кирпичного дома, принадлежащего 58-летнему местному жителю. Пожар был локализован сотрудниками пожарно-спасательного подразделения, однако дом сгорел полностью.

В результате пожара никто не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

17 апреля для проверки на причастность к поджогу в отдел полиции доставили 35-летнюю жительницу Костромы. 

С женщиной проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, пожар, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-04-2025, 11:10
В Невском районе задержали подозреваемого в поджоге автомашины на улице Шелгунова
25-04-2023, 11:03
В Светогорске задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
10-10-2024, 15:05
В Гатчине задержали 40-летнюю подозреваемую в попытке поджога автомобиля
6-05-2024, 12:51
Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
24-06-2023, 12:52
В Красном Селе задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
29-01-2024, 11:06
На Васильевском острове пенсионерка спалила два скутера

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:44
В Парголово автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика
Вчера, 13:39
В Невском районе насмерть разбился мотоциклист
16-04-2025, 17:06
В ДТП на Ушаковской набережной пострадали два человека
14-04-2025, 10:13
На Торжковской улице в ДТП пострадали четыре человека.
Наверх