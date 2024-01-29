На Васильевском острове пенсионерка спалила два скутера

Накануне поздним вечером, 28 января 2024 года около 22 часов 55 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о том, что на 1 этаже дома 35 по улице Кораблестроителей в подъезде наблюдается сильное задымление.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в парадной дома неизвестный совершил поджог хранившихся на 1 этаже двух скутеров АБМ «Вулкан» и АБМ «Шторм УСЛ», принадлежащих 20-летнему местному жителю.

Скутеры он приобрел в 2023 году через интернет-сайт без документов.

В результате возгорания скутеры выгорели полностью.

Общий ущерб составил 15 000 рублей.

Через несколько часов, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир того же дома по подозрению в причастности к этому преступлению полицейские задержали находившуюся в состоянии алкогольного опьянения 62-летнюю пенсионерку.

Сотрудники полиции установили, что ранее у нее возник конфликт с владельцем скутеров, и она таким образом решила ему отомстить.

Пожилую пироманку доставили в отдел полиции доя разбирательства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).