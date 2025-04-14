На Торжковской улице в ДТП пострадали четыре человека.

Накануне поздним вечером, 13 апреля около 22 часов 10 минут в Приморском районе Петербурга автомашина такси «Хендай Солярис», под управлением 25-летнего водителя, двигаясь по Торжковской улице, на пересечении с Новосибирской улицей, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «OMODA» под управлением 24-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

В результате дорожного происшествия травмы получили водитель такси и двое его пассажиров - мужчина 43 лет и 32-летняя женщина, а также 24-летний пассажир OMОDA.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.