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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП автобуса с КамАЗом пострадали четыре человека

В Приморском районе в ДТП автобуса с КамАЗом пострадали четыре человека

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с общественным транспортом в Приморском районе 

Сегодня ранним утром, 24 декабря 2024 года около 6 часов на перекрестке Стародеревенской улицы и  Богатырского проспекта, в Приморском районе Петербурга 33-летний мужчина, управляя грузовым самосвалом "КамАЗ", при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с поворачивающим маршрутным автобусом "ЛиАЗ" под управлением 33-летнего водителя. 

В результате дорожного происшествия троих пассажиров автобуса и водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, ДТП
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