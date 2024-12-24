В Приморском районе в ДТП автобуса с КамАЗом пострадали четыре человека

Сегодня ранним утром, 24 декабря 2024 года около 6 часов на перекрестке Стародеревенской улицы и Богатырского проспекта, в Приморском районе Петербурга 33-летний мужчина, управляя грузовым самосвалом "КамАЗ", при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с поворачивающим маршрутным автобусом "ЛиАЗ" под управлением 33-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия троих пассажиров автобуса и водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.