В Петербурге при столкновении трактора и такси пострадали двое детей

Сегодня днем, 14 апреля 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП на перекрестке Яхтенной улицы и улицы Оптиков.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 19-летний водитель трактора, двигаясь по улице Оптиков, при повороте налево на Яхтенную улицу столкнулся с двигавшимся по встречной полосе такси «Хендай Солярис», под управлением 26-летнего водителя.

В момент происшествия в такси находилась семейная пара с детьми, девочками 4 и 8 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба ребенка получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Установлено, что перевозка детей в такси осуществлялась без нарушений.

Полицейские устанавливают все детали происшествия, проводится проверка.