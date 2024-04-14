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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге при столкновении трактора и такси пострадали двое детей

В Петербурге при столкновении трактора и такси пострадали двое детей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по ДТП с трактором и такси в Приморском районе Петербурга 

Сегодня днем, 14 апреля 2024 года около 15 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о ДТП на перекрестке Яхтенной улицы и улицы Оптиков.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 19-летний водитель трактора, двигаясь по улице Оптиков, при повороте налево на Яхтенную улицу столкнулся с двигавшимся по встречной полосе такси «Хендай Солярис», под управлением 26-летнего водителя. 

В момент происшествия в такси находилась семейная пара с детьми, девочками 4 и 8 лет. 

В результате дорожно-транспортного происшествия оба ребенка получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 

Установлено, что перевозка детей в такси осуществлялась без нарушений.

Полицейские устанавливают все детали происшествия, проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП дети
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