В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Ленсовета

1 апреля к полицейским Московского района Петербурга с заявлением обратилась 87-летняя жительница дома 62 по улице Ленсовета. Пенсионерка сообщила о том, что поверив в легенду о сохранности денежных средств, отдала курьеру 500 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 3 апреля сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя дома 4 по Ленской улице.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.