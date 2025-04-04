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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Ленсовета

В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Ленсовета

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в обмане пенсионерки с улицы Ленсовета

1 апреля к полицейским Московского района Петербурга с заявлением обратилась 87-летняя жительница дома 62 по улице Ленсовета. Пенсионерка сообщила о том, что поверив в легенду о сохранности денежных средств, отдала курьеру 500 тысяч рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Вчера, 3 апреля сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя дома 4 по Ленской улице. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
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