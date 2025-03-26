В Московском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Ленсовета

Вечером 20 марта, около 19 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга с заявлением обратилась 74-летний житель дома 68 по улице Ленсовета. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что ему позвонили неизвестные и убедили передать курьеру все имеющиеся у него накопления в сумме 1 167 000 рублей.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Накануне вечером, 25 марта около 19 часов 00 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 10 по Благодатнойулице задержали 21-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.