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В Петербурге задержали нарколаборанта и двух закладчиков

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержала нарколаборанта и двух закладчиков синтетических наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка, совместно с оперативниками Василеостровского и Гатчинского районов, а также при силовой поддержке Спецполка полиции были задержаны трое петербуржцев, подозреваемых в производстве и сбыте психотропных веществ.

Полицейские установили, что в октябре прошлого года 31-летний житель Колпино организовал в своей квартире нарколабораторию по производству фторамфетамина. 

Для распространения наркотика он привлёк двух своих знакомых - 40 и 48 лет. 

Все трое ранее уже неоднократно привлекались за наркопреступления.

В результате проведения обыска нарколаборатории оперативниками были обнаружены и изъяты канистры с химреактивами и прекурсорами, колбы, лабораторное оборудование, электронные весы, респираторы, перчатки, а также 3,46 грамма готовой «синтетики». И почти килограмм изъятого белого порошка направлен на экспертизу.

При осмотре автомашины одного из закладчиков сотрудники полиции обнаружили тайник с более чем 500 граммами фторамфетамина. 

В квартире одного из подозреваемых обнаружили 6 прозрачных полимерных пакетов с более чем 100 граммами синтетического наркотика, полимерные пакеты с растительной массой зелёного цвета и пластичным веществом коричневого цвета.

Следователи возбудили три уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, в ходе проведения дополнительных оперативно-следственных мероприятий установлена причастность фигурантов к аналогичному преступлению, по которому ранее также было возбуждено уголовное дело.

Одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Двоих его подельников поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: наркотики, видео
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