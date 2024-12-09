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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пресечена деятельность подпольной нарколаборатории

В Ленобласти пресечена деятельность подпольной нарколаборатории

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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В Ломоносовском районе полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по производству амфетамина

В минувшую субботу, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали 54-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области и 43-летнего жителя садоводческого товарищества «Новоропшинское» Ломоносовского района Ленобласти, которые организовали в доме последнего лабораторию по производству запрещенных веществ.

Оперативники установили, что нарколаборатория действовала с декабря 2023 года и специализировалась на «производстве» психотропного вещества «амфетамин». Доставку осуществляли контактным способом из рук в руки. За синтез запрещенного товара отвечал младший из задержанных. 

В ходе обыска в постройках на его участке изъяли 2 свертка с порошками-прекурсорами общей массой 994,8 грамма, небольшой сверток с порошкообразным веществом и сверток с растительным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что данные вещества являются наркотическими средствами кокаин и каннабис объемами 0,1 грамма и 0,28 грамма соответственно.

Также оперативники обнаружили и изъяли 9 емкостей объемом около 120 литров с химическими реактивами и прекурсорами, лабораторное оборудование, колбу Бунзена, защитную маску, электронные весы, фольгу. Старший из задержанных доставлял готовый амфетамин до потребителей. 

В ходе личного досмотра у него обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета, в котором согласно результатам экспертизы оказалось 1,25 грамма амфетамина. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Одного из подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении второго проводятся процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, наркотики, видео
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