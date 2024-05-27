В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России на территории Ленобласти задержан 43-летний житель республики Карелия.
По данным оперативников, задержанный организовал подпольную нарколабораторию в одном из домов на Ягодной улице в поселке Борисово Приозерского района Ленобласти.
В ходе обыска в арендованном жилье полицейские обнаружили и изъяли психотропное вещество (производное амфетамина-фторамфетамин), массой 0,23 грамма, а также воронки, электронные весы, полимерные емкости с прекурсорами, необходимыми для производства наркотических средств и психотропных веществ.
Помимо этого изъяли лабораторную посуду с белым веществом и стеклянные колбы с белой жидкостью, которые будут исследованы в рамках дальнейшей экспертизы.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 с.30, ч.3 ст.228.1 УК РФ. (покушение на незаконный оборот наркотических средств).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Ленобласти полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России на территории Ленобласти задержан 43-летний житель республики Карелия.