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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в подпольной нарколаборатории нашли 3,5 кг синтетики

В Ленобласти в подпольной нарколаборатории нашли 3,5 кг синтетики

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47
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
В нарколаборатории в Рынделево найдены 3,5 кг синтетики. Зельевары работали "по франшизе"

Накануне в Тосненском районе Ленинградской области поилцйеские задержали подозреваемых в организации подпольной нарколаборатории. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нагрянули в частный дом на Цветочной улице в деревне Рынделево и застали там 36-летнего петербуржца с бэкграундом и его 26-летнего приятеля со среднеазиатским гражданством.

По данным полиции, петербуржец организовал производство, а его приятель выполнял функции лаборанта и занимался изготовлением наркотика. В доме обнаружены шесть пакетов с синтетикой общей массой более 3,5 кг, лабораторное оборудование и химическая посуда. В ходе допроса подозреваемые рассказали, что запретное "варили" сами, но не без помощи.

Притом парни указали, что варить их надоумила семейная пара из Павловска. Сообщники были задержаны на садовом участке, ими оказались 44-летний мужчина и его 42-летняя подруга. Там же обнаружены и изъяты около 120 граммов наркотика.

Трое мужчин заключены под стражу. Женщина отпущена под домашний арест.

Возбуждено уголовное дело по составу "покушение на незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район наркотики
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