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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово задержали наркосбытчика

В Парголово задержали наркосбытчика

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали жителя Парголово, подозреваемого в сбыте наркотиков

В минувший понедельник, 31 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка совместно с коллегами из УМВД по Выборгскому району Петербурга задержали 29-летнего жителя поселка Парголово, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В результате проведенного обыска в доме подозреваемого полицейскими  были обнаружены и изъяты электронные весы, пластиковый контейнер с находящимся внутри веществом растительного происхождения зеленого цвета, являющимся наркотическим средством – «каннабис» (марихуана), массой 12,74 гр.

Оперативники установили, что задержанный контактным способом сбывал марихуану. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело статье 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, наркотики
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