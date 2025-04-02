В Парголово задержали наркосбытчика

В минувший понедельник, 31 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка совместно с коллегами из УМВД по Выборгскому району Петербурга задержали 29-летнего жителя поселка Парголово, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В результате проведенного обыска в доме подозреваемого полицейскими были обнаружены и изъяты электронные весы, пластиковый контейнер с находящимся внутри веществом растительного происхождения зеленого цвета, являющимся наркотическим средством – «каннабис» (марихуана), массой 12,74 гр.

Оперативники установили, что задержанный контактным способом сбывал марихуану.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело статье 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.