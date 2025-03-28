В Петербурге задержали наркосбытчика - ретрограда

26 марта возле дома 51 по Ленинскому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка был задержан 60-летний подозреваемый в сбыте наркотических средств контактным способом.

При осмотре квартиры задержанного оперативники обнаружили и изъяли 15 плиток прямоугольной формы с прессованным веществом растительного происхождения, которое, по результатам экспертизы, оказалось наркотическим средством растительного происхождения «гашиш» общей массой свыше 1,6 килограмма, а также 43 полимерных пакета с марихуаной общей массой 600 граммов, 48 свертков с кокаином, весом около 1 грамма каждый, 300 штук таблеток «МДМА», расфасованные в 5 полимерных пакетов, электронные весы, мобильные телефоны, блокноты и наличные в сумме 859 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.