В Колпино задержали подозреваемого в избиении прохожего

Вчера к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 51-летнего петербуржца о том, что около 04 часов 00 минут возле дома 48 по Заводскому проспекту города Колпино его избил неизвестный.

Заявителя госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

В тот же день около 15 часов 40 минут возле дома 60 по Заводскому проспекту по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска задержан 26-летний неработающий, ранее судимый житель Колпино.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.