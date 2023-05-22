Вчера к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 51-летнего петербуржца о том, что около 04 часов 00 минут возле дома 48 по Заводскому проспекту города Колпино его избил неизвестный.
Заявителя госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.
В тот же день около 15 часов 40 минут возле дома 60 по Заводскому проспекту по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска задержан 26-летний неработающий, ранее судимый житель Колпино.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
В Колпино задержали подозреваемого в избиении прохожего
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Опубликовал: Вадик Котов
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В Колпино задержан подозреваемый в нападении на прохожего
Вчера к полицейским Колпинского района Петербурга поступило заявление от 51-летнего петербуржца о том, что около 04 часов 00 минут возле дома 48 по Заводскому проспекту города Колпино его избил неизвестный.
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