На Школьной улице пьяный рецидивист угрожал ножом бригаде скорой помощи

Накануне вечером, 16 января 2025 года около 18 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился 37-летний водитель скорой помощи, который рассказал о том, что возле дома 60 по Школьной улице неизвестный напал на бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя Курганской области, который из хулиганских побуждений угрожал ножом бригаде скорой помощи, после чего повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле.

Задержанного доставили в отдел полиции, после чего госпитализировали с алкогольной интоксикацией.

Бригада скорой помощи не пострадала.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.