ента новостей

09:40
На Школьной улице пьяный рецидивист угрожал ножом бригаде скорой помощи
09:34
В Петербурге полицейские установили причастность студента к серии мошенничестве
09:32
Автодилеры не могут продать все китайские авто
09:22
На проспекте Непокорённых задержали троих мигрантов по подозрению в поножовщине
09:18
В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на женщину в церкви на Фермском шоссе
09:14
В СПб утилизирован миллионный куб снега
09:03
Депутаты предлагают наказывать УК за падающие глыбы с крыш
08:51
11% петербуржцев оказались недовольны новогодними подарками
00:07
Омари Спеллмен не принял участия в матче, в котором баскетбольный «Зенит» нанёс поражение «Пари НН»
23:31
СКА потерпел крупное поражение от «Северстали» со счётом 4:7, в составе победителей дубль сделал Думбадзе
19:50
В Ленобласть прибыл «Поезд Победы»
19:44
В Смольном Александр Беглов и Николай Валуев обсудили вопросы развития бокса в Петербурге
19:35
Google снова оштрафовали
10:45
В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице
09:12
Продажи подержанных гаджетов в СПб выросли в 2 раза
08:58
Сколько платят в СПб?
08:42
В Петербурге улучшили условия труда дворников: увеличены зарплаты и расширен штат
08:27
Самозанятых включат в реестр малого бизнеса
23:18
Пересилив «Белогорье» в игре «на балансе» в четвёртой партии, волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга выиграл одиннадцатый матч подряд в первенстве Суперлиги
22:10
В центре Петербурга после столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход
16:02
В Ломоносовском районе в ДТП с фурой погибла женщина-пассажир «Киа». В больнице водитель и полуторамесячная девочка
13:51
Подростков защитят от травли законодательно
13:08
На Стародеревенской улице водитель Porsche скончался после столкновения с припаркованным автомобилем
13:03
В Колпино сотрудник магазина избил покупателя
10:35
Чем вызван массовый сбой интернета?
10:00
Нереализованного жилья становится очень много
01:33
«Факел Ямал» смог выиграть у «Динамо-ЛО» только стартовую партию: третья подряд победа клуба из Ленобласти в регулярном первенстве волейбольной Суперлиги
20:37
Спектакль «Счастливые дни Соколовой Ирины»
12:07
В Московском районе поймали хулиганов, угрожавших пистолетом кассиру магазина
11:22
Определены лучшие вакансии января
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Школьной улице пьяный рецидивист угрожал ножом бригаде скорой помощи

На Школьной улице пьяный рецидивист угрожал ножом бригаде скорой помощи

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района задержали подозреваемого в нападении на бригаду медиков на Школьной улице

Накануне вечером, 16 января 2025 года около 18 часов 05 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился 37-летний водитель скорой помощи, который рассказал о том, что возле дома 60 по Школьной улице неизвестный напал на бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения ранее неоднократно судимого 43-летнего жителя Курганской области, который из хулиганских побуждений угрожал ножом бригаде скорой помощи, после чего повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле.

Задержанного доставили в отдел полиции, после чего госпитализировали с алкогольной интоксикацией.

Бригада скорой помощи не пострадала. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-06-2024, 12:11
В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»
18-08-2024, 12:35
В Петербурге агрессивный пациент, разбивший стекло в автомобиле скорой помощи
2-12-2024, 12:20
В Приморском районе пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи
16-07-2024, 13:24
На проспекте Энгельса неадекват с ножом напал на бригаду скорой помощи
26-08-2024, 10:38
На КАД задержали напавшего на фельдшера скорой помощи
5-02-2024, 15:10
В Приморском районе задержали хулигана, брызнувшего из баллончика в лицо водителю «скорой помощи»

Происшествия на дорогах

15-01-2025, 22:10
В центре Петербурга после столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход
15-01-2025, 16:02
В Ломоносовском районе в ДТП с фурой погибла женщина-пассажир «Киа». В больнице водитель и полуторамесячная девочка
15-01-2025, 13:08
На Стародеревенской улице водитель Porsche скончался после столкновения с припаркованным автомобилем
13-01-2025, 13:33
В Приморском районе в ДТП с маршрутным автобусом пострадала пассажирка иномарки
Наверх