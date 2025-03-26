В Петербурге поймали карманника с Московского проспекта

К полицейским Адмиралтейского района Петербурга 1 марта 2025 года обратилась 21-летняя девушка, которая сообщила о том, что возле дома 4 по Московскому проспекту неизвестный похитил у нее из кармана пальто мобильный телефон «iPhone 15 Pro», стоимостью 90 тысяч рублей,

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера утром, 25 марта около 07 часов 05 минут возле дома 19 по набережной реки Каменки в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Главка по подозрению в совершении указанного преступления задержали 33-летнего гражданина среднеазиатского государства.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.