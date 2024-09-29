В Петроградском районе поймали двомх курьеров мошенников, обманувших пенсионерку

27 сентября 2024 года к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение от 76-летней жительницы дома 33 по улице Профессора Попова. Пенсионерка заявила о том, что ей звонили неизвестные и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убеждали передать курьеру шесть миллионов рублей.

В тот же день днем, около 14 часов 20 минут возле дома 33 по улице Профессора Попова, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при передаче муляжа денежных средств задержали 21-летнего неработающего петербуржца и его 18-летнего компаньона, гражданина одного из государств Центральной Азии.

Задержанных поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

По данному факту следовтели возбудили уголовное дело по ст.30 ч.3, ст.159 ч.4 УК РФ (покушение на мошенничество).