В Петербурге задержали парочку «дропов», причастных к обману пенсионерки с проспекта Славы

Вечером 11 марта, около 17 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 73-летней жительницы дома 4 по проспекту Славы. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что с 18 февраля по 10 марта ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных структур и, под предлогом "проверки денежных средств", убедили ее снять со своего счета 460 000 рублей и отдать курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день вечером, около 23 часов 15 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 44 по улице Будапештской по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнегой молодого человека и его 21-летнюю сообщницу.

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.