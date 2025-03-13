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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали парочку «дропов», причастных к обману пенсионерки с проспекта Славы

В Петербурге задержали парочку «дропов», причастных к обману пенсионерки с проспекта Славы

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские  задержали парочку «дропов», подозреваемых в причастности к обману пенсионерки с проспекта Славы

Вечером 11 марта, около 17 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 73-летней жительницы дома 4 по проспекту Славы. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что с 18 февраля по 10 марта ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных структур и, под предлогом "проверки денежных средств", убедили ее снять со своего счета 460 000 рублей и отдать курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день вечером, около 23 часов 15 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 44 по улице Будапештской по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнегой молодого человека и его 21-летнюю сообщницу. 

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, мошенничество, пенсионеры
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