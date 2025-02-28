Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с набережной Обводного канала

Вчера, 27 февраля к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 77-летней женщины, проживающей в доме 16 по 12-ой Красноармейской улице.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей звонили неизвестные и убедили в необходимости передать вечером курьеру возле дома 118 по Набережной Обводного канала 25 500 рублей для обеспечения сохранности денежных средств.

Вместо пожилой женщины на встречу с курьером прибыли оперативники и задержали 20-летнего неработающего местного жителя.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.