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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с набережной Обводного канала

Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с набережной Обводного канала

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с набережной Обводного канала

Вчера, 27 февраля к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 77-летней женщины, проживающей в доме 16 по 12-ой Красноармейской улице. 

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что ей звонили неизвестные и убедили в необходимости передать вечером курьеру возле дома 118 по Набережной Обводного канала 25 500 рублей для обеспечения сохранности денежных средств.

Вместо пожилой женщины на встречу с курьером прибыли оперативники и задержали 20-летнего неработающего местного жителя. 

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, мошенничество, пенсионеры
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