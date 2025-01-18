В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Комендантского проспекта

Накануне, 17 января около 10 часов 45 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 76-летней жительницы дома 9 по Комендантскому проспекту. пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей на сотовый телефон звонили неизвестные и, сообщив о мошеннических действиях с ее банковскими счетами, убедили в подъезде дома передать курьерам 1 693 000 рублей для размещения на, якобы, "безопасных" счетах.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день вечером, 17 января около 19 часов, в квартире дома 102 по набережной канала Грибоедова сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к совершению указанного преступления задержали 26-летнего неработающего жителя Кемеровской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.