В Приморском районе лже-сотрудница пенсионного фонда обокрала пенсионерку

Вечером 18 февраля, около 22 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 87-летней жительницы доме 43 по улице Матроса Железняка, которая рассказала правоохранителям о том, что днем ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей пенсионного фонда, сообщив, что в скором времени в России будет дефолт и необходимо сдать все имеющиеся денежные средства для проверки.

После телефонного разговора неизвестная пришла к пенсионерке домой и сказала, что необходимо сдать одну купюру на проверку.

Уличив момент, пока пенсионерка писала на кухне заявление об обмене денег, неизвестная скрылась, при этом прихватив у хозяйки квартиры с полки шкафа 820 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера утром, 25 февраля около 08 часов 30 минут у дома 3 по улице Ивана Романова в городе Нижний Новгород в ходе рабочей командировки сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающую 29-летнюю женщину, ранее судимую за кражу.

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ