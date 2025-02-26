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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе лже-сотрудница пенсионного фонда обокрала пенсионерку

В Приморском районе лже-сотрудница пенсионного фонда обокрала пенсионерку

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Опубликовал: Антон78
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Полиция задержала лже-сотрудницу пенсионного фонда из Нижнего Новгорода, подозреваемую в краже у пенсионерки

Вечером 18 февраля, около 22 часов 15 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 87-летней жительницы доме 43 по улице Матроса Железняка, которая рассказала правоохранителям о том, что днем ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей пенсионного фонда, сообщив, что в скором времени в России будет дефолт и необходимо сдать все имеющиеся денежные средства для проверки. 

После телефонного разговора неизвестная пришла к пенсионерке домой и сказала, что необходимо сдать одну купюру на проверку. 

Уличив момент, пока пенсионерка писала на кухне заявление об обмене денег, неизвестная скрылась, при этом прихватив у хозяйки квартиры с полки шкафа 820 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера утром, 25 февраля около 08 часов 30 минут у дома 3 по улице Ивана Романова в городе Нижний Новгород в ходе рабочей командировки сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающую 29-летнюю женщину, ранее судимую за кражу. 

Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, кража
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