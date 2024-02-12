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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка с Болотной улицы отдала мошенникам 3 млн рублей и 2 тысячи долларов

Пенсионерка с Болотной улицы отдала мошенникам 3 млн рублей и 2 тысячи долларов

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку с Болотной улицы

Накануне вечером, 11 февраля 2024 года около 20 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 82-летней женщины, проживающей в доме 11 по Болотной улице. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что в период с 7 по 9 февраля ей неоднократно звонил неизвестный. Голос в трубке сообщал пожилой женщине, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия, и для сохранения денежных средств ей необходимо снять их и отдать "сотрудникам", которых он пришлет, для помещения денег на "безопасный" счет.
7 и 9 февраля к пенсионерке являлась неизвестная женщина, которой она передала почти 3 миллиона рублей и 2 тысячи долларов.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские принимают меры к установлению и задержанию аферистов.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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