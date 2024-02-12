Пенсионерка с Болотной улицы отдала мошенникам 3 млн рублей и 2 тысячи долларов

Накануне вечером, 11 февраля 2024 года около 20 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 82-летней женщины, проживающей в доме 11 по Болотной улице. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что в период с 7 по 9 февраля ей неоднократно звонил неизвестный. Голос в трубке сообщал пожилой женщине, что с ее банковским счетом происходят мошеннические действия, и для сохранения денежных средств ей необходимо снять их и отдать "сотрудникам", которых он пришлет, для помещения денег на "безопасный" счет.

7 и 9 февраля к пенсионерке являлась неизвестная женщина, которой она передала почти 3 миллиона рублей и 2 тысячи долларов.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают меры к установлению и задержанию аферистов.