Полицейские задержали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку в Пушкине

Накануне днем около 13 часов 10 минут к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило заявление от 77-летней женщины о том, что к ней в квартиру приходила неизвестная, и после её ухода обнаружила пропажу денег и золотых украшений.

Полицейские установили, что около 12 часов 00 минут возле дома 50/18 по Церковной улице к пенсионерке подошла неизвестная, под предлогом снятия порчи отправилась к ней домой, где, взяв у пожилой женщины деньги и ювелирные изделия, завернула их в тряпку и велела положить их под подушку и достать через день, поскольку теперь они заговорены.

После ухода неизвестной, пенсионерка обнаружила пропажу миллиона рублей и ювелирных изделий на 325 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

В тот же день возле дома 47 по Самарской улице в Вырице, Гатчинского района Ленинградской области полицейские задержали 76-летнюю неоднократно судимую местную жительницу.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.