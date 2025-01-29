В Ленобласти на трассе «Кола» задержали мигранта с 15 кило наркотиков

Во время патрулирования на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области сотрудниками отдельного батальона ДПС № 2 ГАИ ГУ МВД России был остановлен для проверки автомобиль «Chery», за рулём которого находился 31-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

При виде полицейских водитель стал заметно нервничать. Полицейские заподозрили, что мужчина может перевозить запрещённые вещества, и приняли решение провести досмотр автомобиля.

В ходе досмотра, за обшивкой багажника автоинспекторы обнаружили причину беспокойства водителя. Под обшивкой были спрятаны брикеты с неизвестным веществом растительного происхождения общей массой около 15 килограм.

Содержимое брикетов направили на экспертизу, которая уже установила, что в одном из свертков находится 482 грамм гашиша. Исследование остального изъятого продолжается.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.