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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Кола» задержали мигранта с 15 кило наркотиков

В Ленобласти на трассе «Кола» задержали мигранта с 15 кило наркотиков

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские пресекли перевозку по Ленобласти крупной партии гашиша, спрятанного в автомобиле

Во время патрулирования на трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области сотрудниками отдельного батальона ДПС № 2 ГАИ ГУ МВД России был остановлен  для проверки автомобиль  «Chery», за рулём которого находился 31-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

При виде полицейских водитель стал заметно нервничать. Полицейские заподозрили, что мужчина может перевозить запрещённые вещества, и приняли решение провести досмотр автомобиля. 

В ходе досмотра, за обшивкой багажника автоинспекторы обнаружили причину беспокойства водителя. Под обшивкой были спрятаны брикеты с неизвестным веществом растительного происхождения общей массой около 15 килограм.

Содержимое брикетов направили на экспертизу, которая уже установила, что в одном из свертков находится 482 грамм гашиша. Исследование остального изъятого продолжается.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, наркотики, видео
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