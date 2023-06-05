В Петербурге задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

Накануне ночью около 01 часа 40 минут возле дома 106 по проспекту Космонавтов сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Киа Рио», водитель которого, 26-летний неработающий житель Новгородской области, находился в состоянии опьянения.

При проверке документов из его правого наружного кармана куртки выпали два пакетика с неизвестным веществом, которые тут же были изъяты и направлены на экспертизу.

А сам водитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол.

В дальнейшем, при осмотре гостиничного номера, в котором остановился злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли еще 6 пакетов с неизвестным веществом.

Экспертизой установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством из группы синтетических каннабиноидов, общей массой 501,1 грамм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.