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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

В Петербурге задержали наркокурьера с крупной партией наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Петербурга задержан наркокурьер из Новгородской области с крупной партией наркотиков

Накануне ночью около 01 часа 40 минут возле дома 106 по проспекту Космонавтов сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Киа Рио», водитель которого, 26-летний неработающий житель Новгородской области, находился в состоянии опьянения.
При проверке документов из его правого наружного кармана куртки выпали два пакетика с неизвестным веществом, которые тут же были изъяты и направлены на экспертизу.
А сам водитель доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол.
В дальнейшем, при осмотре гостиничного номера, в котором остановился злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли еще 6 пакетов с неизвестным веществом.
Экспертизой установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством из группы синтетических каннабиноидов, общей массой 501,1 грамм.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район наркотики
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