В Ленобалсти поймали рецидивистку ограбившую пенсионерку

26 января 2025 года около 23 часов 55 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от 83-летней жительницы дома 3 по улице Зверевой города Гатчина, которая сообщила стражам порядка о том, что вечером возле ее парадной неизвестная насильно отобрала у нее кошелек, где находились две тысячи рублей, после чего с места происшествия скрылась.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем, 28 января 2025 года около 14 часов 00 минут сотрудники полиции, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 41-летнюю неработающую местную жительницу, ранее неоднократно судимую за воровство.

Задержанную поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.