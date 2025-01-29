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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти поймали рецидивистку ограбившую пенсионерку

В Ленобалсти поймали рецидивистку ограбившую пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Гатчинского района задержали рецидивистку со стажем, подозреваемую в грабеже  пенсионерки

26 января 2025 года около 23 часов 55 минут к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от 83-летней жительницы дома 3 по улице Зверевой города Гатчина, которая сообщила стражам порядка о том, что вечером возле ее парадной неизвестная насильно отобрала у нее кошелек, где находились две тысячи рублей, после чего с места происшествия скрылась.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Вчера днем, 28 января 2025 года около 14 часов 00 минут сотрудники полиции, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 41-летнюю неработающую местную жительницу, ранее неоднократно судимую за воровство.  

Задержанную поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, грабеж
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