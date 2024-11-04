ента новостей

11:48
Поздравляем с Днём народного единства!
11:23
На трассе «Кемполово-Выра-Шапки» в ДТП пострадали двое детей
11:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве соседки по «коммуналке»
11:10
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руставели
11:06
Под Тосно пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Один пассажир, двое в больнице
08:54
Посещаемость ТЦ в СПб снизилась
08:21
Куда хотят отправиться на Новый год?
01:28
Петербургский волейбольный «Зенит» снова проиграл «Зениту» казанскому, на этот раз – в матче Кубка России в четырёх партиях: у Бабкевича и Михайлова – по 16 очков
22:03
Сенсационным победителем «Мемориала Чигорина – 2024» стал юный петербуржец Кирилл Филиппов, набравший 7,5 очков, на пол-очка отстали десять шахматистов – Звягинцев, Афанасьев, Волков, Ремизов, Гоганов, Левин, Шубин, Пузыревский, Щукин и Тимерханов
21:10
Баскетбольный «Зенит» выиграл матч Единой Лиги ВТБ у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» с разницей «+6»: по 15 очков набрали Мун и Фрейзер
01:45
Перед заключительным туром шахматного турнира «Мемориал Чигорина – 2024» в пятёрку лидеров, набравших по 6,5 очков из 8, входят и петербуржцы – гроссмейстер Алексей Гоганов и юный Кирилл Филиппов
00:09
14-й тур РПЛ: «Зенит» не без труда обыграл махачкалинское «Динамо» 2:1, «Локомотив» в концовке забил победный гол «Рубину», ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче с тремя удалениями
23:39
«Салават Юлаев» победил СКА со счётом 4:2 в субботу 2 ноября: Евгений Кузнецов вместо набранных очков получил 14 минут штрафа
16:53
На трассе М-10 в районе посёлка Ульяновка перекроют одна полосу
16:45
Продлили сроки окончания работ на путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД
13:51
Исторический парк приглашает на выставку героически захваченной военной западной техники ВСУ
12:32
В Мурино поймали двоих подозреваемых в разбойном нападении на жителя Челябинской области
12:26
В Петербурге раскрыли убийство 30-летней давности
12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
12:09
В СПбГМТУ прошла презентация книги о российском флоте в эпоху Павла I
12:05
В Петербурге поймали подозреваемую в грабеже на парковке
11:57
В Невском районе поймали двоих подозреваемые в разбойном нападении
11:51
В Петербурге откроется фотовыставка «Хозяева неба: мир глазами дронов»
11:48
В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала больше 30 млн рублей мошенникам
11:40
В центре Петербурга поймали парочку «художников», разрисовавших стену исторического здания
11:37
Арендные ставки достигли своего исторического пика
11:01
Студентов, убирающих снег, нужно мотивировать
10:19
Хандра, хандра – как с тобой бороться?
09:35
Хватает ли петербуржцам зарплаты?
09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве соседки по «коммуналке»

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве соседки по «коммуналке»

0
56
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Задержан житель Луги, подозреваемый в убийстве соседки по «коммуналке»

Накануне, 3 ноября к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о том, что в комнате коммунальной квартиры дома 2 деревни Турово был обнаружен труп женщины.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен в комнате коммунальной квартиры труп 34-летней хозяйки со следами телесных повреждений.
По горячим следам, по подозрению в совершении указанного преступления, сотрудники полиции задержали 59-летнего соседа погибшей, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
С его слов, 29 октября около 19 часов 00 минут во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, он избил руками свою соседку.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
На данный момент подозреваемого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с токсическим поражением печени.
Возле его палаты выставили полицейский пост.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район телесные повреждения убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-10-2024, 11:35
В Петроградском районе задержали подозреваемого в убийстве супруги
29-03-2023, 15:12
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве
26-10-2022, 10:51
В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину
6-08-2023, 11:52
В Приморском районе по «горячим» следам задержали подозреваемого в убийстве
11-10-2024, 12:16
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого
2-04-2023, 12:01
В поселке Плодовое задержали подозреваемого в убийстве

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 11:23
На трассе «Кемполово-Выра-Шапки» в ДТП пострадали двое детей
0
55
Сегодня, 11:06
Под Тосно пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Один пассажир, двое в больнице
0
128
2-11-2024, 12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
0
134
2-11-2024, 09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
Наверх