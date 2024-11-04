В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве соседки по «коммуналке»

Накануне, 3 ноября к полицейским Лужского района Ленинградской области поступила информация о том, что в комнате коммунальной квартиры дома 2 деревни Турово был обнаружен труп женщины.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен в комнате коммунальной квартиры труп 34-летней хозяйки со следами телесных повреждений.

По горячим следам, по подозрению в совершении указанного преступления, сотрудники полиции задержали 59-летнего соседа погибшей, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

С его слов, 29 октября около 19 часов 00 минут во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, он избил руками свою соседку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На данный момент подозреваемого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с токсическим поражением печени.

Возле его палаты выставили полицейский пост.