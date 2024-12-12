На 2-м Муринском проспекте иномарка насмерть сбала мужчину

Сегодня ночью, 12 декабря 2024 года около 00 часов 05 минут у дома 10 по 2-му Муринскому проспекту, в Выборгском районе Петербурга 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Honghi h5», двигаясь по 2-му Муринскому проспекту от улицы Орбели к Светлановской площади совершил наезд на пешехода, мужчину около 60-70 лет, который переходил дорогу справа налево вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.