В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода

Накануне поздним вечером, 8 декабря около 22 часов 20 минут на 8-ом километре трассы «Голубые озёра – Поляны», в Выборгском районе Ленинградской области 26-летний молодой человек, управляя эвакуатором «Хендай» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 25-30 лет, неожиданно вышедшего на проезжую часть со стороны обочины.

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.

За 2024 год водитель эвакуатора 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД (штрафы оплачены).

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.