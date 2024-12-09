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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода

В Ленобласти эвакуатор насмерть сбил пешехода

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного наезда эвакуатора на пешехода 

Накануне поздним вечером, 8 декабря около 22 часов 20 минут на 8-ом километре трассы «Голубые озёра – Поляны», в Выборгском районе Ленинградской области 26-летний молодой человек, управляя эвакуатором «Хендай» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на неустановленного мужчину, на вид 25-30 лет, неожиданно вышедшего на проезжую часть со стороны обочины. 

В результате дорожного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. 

За 2024 год водитель эвакуатора 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД (штрафы оплачены).                      

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП, пострадавший пешеход
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