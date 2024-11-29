В Невском районе поймали сбытчицу наркотиков

26 ноября днем, сотрудники патрульно-постовой службы полиции возле дома 7 по переулку Слепушкина, в Невском районе Петербурга задержали 56-летнюю местную жительницу с пакетиком наркотического средства «метилэфедроном», массой 19,88гр.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело статье 30, части 4 п. «г» статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

В результате проведенного обыска в квартире подозреваемой на Рыбацком проспекте оперативники обнаружили и изъяли кристаллическое вещество белого цвета в пластиковых стаканчиках, после проведенной экспертизы установлено, что изъятое - также наркотик «метилэфедрон, массой 247,3 гр

Фигурантку поместили в изолятор на основании статьи 91УПК РФ