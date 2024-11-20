В Ленобласти лесничего обвиняют во взяточничестве

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно со следователями регионального управления СК России был выявлен факт коррупционного преступления, в совершении которого подозревается лесничий Всеволожского района Ленобласти, являющийся должностным лицом.

По версии правоохранителей, к лесничему за разрешением на вырубку кустарниковых насаждений обратился председатель одного из местных садоводческих товариществ. Расчистка от поросли была необходима для проведения в СНТ дренажно-очистительных работ, так как его территорию периодически подтапливало.

Лесничий, зная, что садоводческому товариществу грозит штраф в случае невыполнения данного комплекса мероприятий, потребовал от председателя взятку в размере 250 тысяч рублей, пообещав взамен выдать разрешение на вырубку кустов.

Однако последний не пошёл на поводу у злоумышленника и обратился к полицейским.

Все дальнейшие действия подозреваемого проходили под контролем оперативников.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лесничего задержали при получении денежных средств, после чего передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

По материалам полиции следователи возбудили уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.