Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно со следователями регионального управления СК России был выявлен факт коррупционного преступления, в совершении которого подозревается лесничий Всеволожского района Ленобласти, являющийся должностным лицом.
По версии правоохранителей, к лесничему за разрешением на вырубку кустарниковых насаждений обратился председатель одного из местных садоводческих товариществ. Расчистка от поросли была необходима для проведения в СНТ дренажно-очистительных работ, так как его территорию периодически подтапливало.
Лесничий, зная, что садоводческому товариществу грозит штраф в случае невыполнения данного комплекса мероприятий, потребовал от председателя взятку в размере 250 тысяч рублей, пообещав взамен выдать разрешение на вырубку кустов.
Однако последний не пошёл на поводу у злоумышленника и обратился к полицейским.
Все дальнейшие действия подозреваемого проходили под контролем оперативников.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лесничего задержали при получении денежных средств, после чего передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.
По материалам полиции следователи возбудили уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Ленобласти лесничего обвиняют во взяточничестве
Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно со следователями регионального управления СК России был выявлен факт коррупционного преступления, в совершении которого подозревается лесничий Всеволожского района Ленобласти, являющийся должностным лицом.