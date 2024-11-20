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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лесничего обвиняют во взяточничестве

В Ленобласти лесничего обвиняют во взяточничестве

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Опубликовал: Anton78
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Лесничий Всеволожского района Ленинградской области задержан сотрудниками полиции по подозрению во взяточничестве

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно со следователями регионального управления СК России был выявлен факт коррупционного преступления, в совершении которого подозревается лесничий Всеволожского района Ленобласти, являющийся должностным лицом.
По версии правоохранителей, к лесничему за разрешением на вырубку кустарниковых насаждений обратился председатель одного из местных садоводческих товариществ. Расчистка от поросли была необходима для проведения в СНТ дренажно-очистительных работ, так как его территорию периодически подтапливало.
Лесничий, зная, что садоводческому товариществу грозит штраф в случае невыполнения данного комплекса мероприятий, потребовал от председателя взятку в размере 250 тысяч рублей, пообещав взамен выдать разрешение на вырубку кустов. 
Однако последний не пошёл на поводу у злоумышленника и обратился к полицейским.
Все дальнейшие действия подозреваемого проходили под контролем оперативников. 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лесничего задержали при получении денежных средств, после чего передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.
По материалам полиции следователи возбудили уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, взятки
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