В Ленобласти задержали судебного пристава, подозреваемого в получении взятки

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт получения взятки судебным приставом одного из районных подразделений Ленинградской области.

По оперативным данным, в мае 2023 года 40-летняя женщина, являясь должностным лицом, получила через посредника 160 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства в отношении мужчины и снятие с него ограничений на выезд за пределы Российской Федерации.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.