Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт получения взятки судебным приставом одного из районных подразделений Ленинградской области.
По оперативным данным, в мае 2023 года 40-летняя женщина, являясь должностным лицом, получила через посредника 160 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства в отношении мужчины и снятие с него ограничений на выезд за пределы Российской Федерации.
По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Ленобласти задержали судебного пристава, подозреваемого в получении взятки
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали судебного пристава, подозреваемого в получении взятки
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт получения взятки судебным приставом одного из районных подразделений Ленинградской области.
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