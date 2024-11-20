В Невском районе возле клуба избили мужчину

Вчера, 19 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне к ним с побоями, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали 33-летнего петербуржца.

Полицейские установили, что 17 ноября около 07 часов 00 минут возле входа в клуб, расположенного в доме 8 корпус 1 по проспекту Пятилеток, мужчину избили неизвестные.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские принимают меры к розыску и задержанию агрессоров. Обстоятельства драки устанавливаются.