Вчера, 19 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне к ним с побоями, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали 33-летнего петербуржца.
Полицейские установили, что 17 ноября около 07 часов 00 минут возле входа в клуб, расположенного в доме 8 корпус 1 по проспекту Пятилеток, мужчину избили неизвестные.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Полицейские принимают меры к розыску и задержанию агрессоров. Обстоятельства драки устанавливаются.
В Невском районе возле клуба избили мужчину
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут агрессоров, избивших мужчину возле клуба в Невском районе
Вчера, 19 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне к ним с побоями, в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали 33-летнего петербуржца.
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