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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе возле клуба избили мужчину

В Невском районе возле клуба избили мужчину

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ищут агрессоров, избивших мужчину возле клуба в Невском районе

Вчера, 19 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что накануне к ним с побоями,  в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали 33-летнего петербуржца.
Полицейские установили, что 17 ноября около 07 часов 00 минут возле входа в клуб, расположенного в доме 8 корпус 1 по проспекту Пятилеток, мужчину избили неизвестные. 
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Полицейские принимают меры к розыску и задержанию агрессоров. Обстоятельства драки устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, телесные повреждения
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