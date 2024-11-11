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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино сантехник избил токаря

В Колпино сантехник избил токаря

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27
Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала сантехника из Колпино, избившего знакомого токаря на улице Металлургов

Накануне ночью к полицейским Колпинского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним из своей квартиры дома 4 по улице Металлургов госпитализировали в состоянии средней степени тяжести 39-летнего мужчину, работающего токарем.
Пострадавший рассказал стражам порядка, что его избил знакомый на лестничной площадке в своей парадной.

Вчера днем, 10 ноября около 12 часов 30 минут по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 35-летнего сантехника.

По предварительным данным, задержанный избил своего знакомого в коммунальной квартире в ходе внезапно возникшего конфликта, возникшего на почве распития алкоголя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Санткхника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор.

Источник: ГУ МВД
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