В Невском районе подростки жестоко избили мужчину

19 сентября 2024 года около 21 часа 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним с различными травмами, в тяжелом состоянии, доставили 33-летнего мужчину.

Установлено, что около 18 часов 45 минут возле дома 11 по Дальневосточному проспекту его избили неизвестные.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

23 октября и 24 октября 2024 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из Главка в квартире дома 6 по Искровскому проспекту, а также около дома 4 по улице Белышева по подозрению в совершении указанного преступления задержали двоих неработающих 17-летних юношей.

Задержанны поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.