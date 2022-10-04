В Невском районе задержали мигранта, который ударил ножом соотечественника

В минувшую субботу к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение, что в квартире дома 32 по Товарищескому проспекту ножевое ранение у жильца. На месте происшествия обнаружен 34-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. В квартире полицейские задержали пятерых соотечественников потерпевшего. Они были привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера полицейские в аэропорту в городе Химки Московской области по подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний соотечественник потерпевшего. Подозреваемый доставлен в Петербург и задержан на основании ст. 91 УПК РФ.