Пенсионерка с улицы Типанова отдала мошенникам более 7,5 млн рублей

Накануне вечером, 5 ноября 2024 года около 20 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 75-летней женщины, проживающей на улице Типанова о том, что в период с 8 по 24 июля ей позвонил лже-сотрудник банка и сообщил, что, якобы, мошенники пытались завладеть ее денежными средствами.

В ходе беседы неизвестный убедил пенсионерку перевести свои сбережения в размере 630 тысячи рублей, на «безопасный счет», что она и сделала.

24 июля ей снова позвонил неизвестный, и сообщил, что на этот раз мошеннические действия происходят в отношении ее квартиры, происходят и убедил продать квартиру и передать денежные средства курьеру.

30 октября пожилая женщина продала свою квартиру и на следующий день по месту жительства передала неизвестному мужчине 7 220 000 рублей, вырученные от ее продажи.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Приняты меры к установлению и задержанию мошенников.