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Питерец.ру » Происшествия » Пожилая женщина с Васильевского острова продала квартиру и передала мошенникам 12 млн рублей

Пожилая женщина с Васильевского острова продала квартиру и передала мошенникам 12 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к задержанию мошенников, обманувших пенсионерку в Василеостровском районе

Накануне вечером, 18 января 2024 года около 19 часов 50 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 79-летняя женщина, проживающая в доме 20 по улице Шкиперский проток с заявлением о том, что в начале декабря 2023 года, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, и сообщил, что злоумышленники пытаются обманным путем продать ее квартиру. Телефонный мошенник убедил пенсионерку обратиться в агентство недвижимости, название которого она не помнит, и продать свою квартиру.

21 декабря 2023 года около 19 часов 30 минут возле дома 20 по улице Шкиперский проток заявительница передала неизвестному мужчине денежные средства в размере 12 000 000 рублей - для сохранности.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию аферистов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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