Пожилая женщина с Васильевского острова продала квартиру и передала мошенникам 12 млн рублей

Накануне вечером, 18 января 2024 года около 19 часов 50 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга обратилась 79-летняя женщина, проживающая в доме 20 по улице Шкиперский проток с заявлением о том, что в начале декабря 2023 года, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, и сообщил, что злоумышленники пытаются обманным путем продать ее квартиру. Телефонный мошенник убедил пенсионерку обратиться в агентство недвижимости, название которого она не помнит, и продать свою квартиру.

21 декабря 2023 года около 19 часов 30 минут возле дома 20 по улице Шкиперский проток заявительница передала неизвестному мужчине денежные средства в размере 12 000 000 рублей - для сохранности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию аферистов.