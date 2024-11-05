ента новостей

09:42
В России легализовали майнинг криптовалют
09:23
Жителя Гатчины изобличили в краже автомобиля в Кингисеппе
09:17
В Сестрорецке поймали грабителя, напавшего на женщину в парадной дома
08:39
Машины с пробегом немного подешевели
08:08
С первыми снегопадами справились
00:40
Петербургская шахматистка Ольга Карманова на юношеском первенстве мира в бразильском Флорианополисе набрала 5 очков за 6 туров и делит 2–3 места с Галиной Михеевой, отставая от лидирующей Амины Каирбековой на очко
22:43
Евгений Кузнецов подвёл СКА в игре с «Куньлунем», схлопотав удаление в решающий момент, итог игры – поражение в овертайме со счётом 1:2
22:10
Волейбольная «Ленинградка» уверенно обыграла «Омичку» в трёх партиях – 25:18, 25:18, 25:13: у Анны Мельниковой – 11 блоков
21:43
«Ленинградец» в 16-м туре группы «Золото» второй лиги победил в гостях «Калугу» со счётом 3:1, один из мячей забил Максим Бачинский
11:48
Поздравляем с Днём народного единства!
11:23
На трассе «Кемполово-Выра-Шапки» в ДТП пострадали двое детей
11:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве соседки по «коммуналке»
11:10
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руставели
11:06
Под Тосно пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Один пассажир, двое в больнице
08:54
Посещаемость ТЦ в СПб снизилась
08:21
Куда хотят отправиться на Новый год?
01:28
Петербургский волейбольный «Зенит» снова проиграл «Зениту» казанскому, на этот раз – в матче Кубка России в четырёх партиях: у Бабкевича и Михайлова – по 16 очков
22:03
Сенсационным победителем «Мемориала Чигорина – 2024» стал юный петербуржец Кирилл Филиппов, набравший 7,5 очков, на пол-очка отстали десять шахматистов – Звягинцев, Афанасьев, Волков, Ремизов, Гоганов, Левин, Шубин, Пузыревский, Щукин и Тимерханов
21:10
Баскетбольный «Зенит» выиграл матч Единой Лиги ВТБ у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» с разницей «+6»: по 15 очков набрали Мун и Фрейзер
01:45
Перед заключительным туром шахматного турнира «Мемориал Чигорина – 2024» в пятёрку лидеров, набравших по 6,5 очков из 8, входят и петербуржцы – гроссмейстер Алексей Гоганов и юный Кирилл Филиппов
00:09
14-й тур РПЛ: «Зенит» не без труда обыграл махачкалинское «Динамо» 2:1, «Локомотив» в концовке забил победный гол «Рубину», ЦСКА проиграл «Спартаку» в матче с тремя удалениями
23:39
«Салават Юлаев» победил СКА со счётом 4:2 в субботу 2 ноября: Евгений Кузнецов вместо набранных очков получил 14 минут штрафа
16:53
На трассе М-10 в районе посёлка Ульяновка перекроют одна полосу
16:45
Продлили сроки окончания работ на путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД
13:51
Исторический парк приглашает на выставку героически захваченной военной западной техники ВСУ
12:32
В Мурино поймали двоих подозреваемых в разбойном нападении на жителя Челябинской области
12:26
В Петербурге раскрыли убийство 30-летней давности
12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
12:09
В СПбГМТУ прошла презентация книги о российском флоте в эпоху Павла I
12:05
В Петербурге поймали подозреваемую в грабеже на парковке
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сестрорецке поймали грабителя, напавшего на женщину в парадной дома

В Сестрорецке поймали грабителя, напавшего на женщину в парадной дома

0
50
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Сестрорецке полицейские поймали грабителя, напавшего на женщину в парадной дома на улице Токарева

Накануне вечером, 4 ноября 2024 года около 21 часа к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о том, что в парадной дома 16 по улице Токарева города Сестрорецк неизвестный отобрал рюкзак у 27-летней женщины и скрылся.

Кроме личных вещей, в рюкзаке потерпевшей находились 8 000 рублей.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, в течении часа, по горячим следам, задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 24-летний неработающий житель Сестрорецка с улицы Воскова.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Курортный район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-02-2024, 13:30
В Луге задержали грабителя, похитившего мобильный телефон у женщины
10-04-2024, 11:25
В Тихвине поймали подозреваемого в грабеже
26-02-2024, 09:31
В Невском районе поймали уличного грабителя
16-07-2024, 13:43
В Невском районе поймали злоумышленника, напавшего на пенсионерку в подъезде дома
24-10-2024, 12:37
В Тихвинском районе поймали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
13-09-2024, 11:52
В центре Петербурга поймали иностранца-грабителя с Тележной улицы

Происшествия на дорогах

0
205
Вчера, 11:23
На трассе «Кемполово-Выра-Шапки» в ДТП пострадали двое детей
0
112
Вчера, 11:06
Под Тосно пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Один пассажир, двое в больнице
0
152
2-11-2024, 12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
0
153
2-11-2024, 09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
Наверх