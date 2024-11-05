В Сестрорецке поймали грабителя, напавшего на женщину в парадной дома

Накануне вечером, 4 ноября 2024 года около 21 часа к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о том, что в парадной дома 16 по улице Токарева города Сестрорецк неизвестный отобрал рюкзак у 27-летней женщины и скрылся.

Кроме личных вещей, в рюкзаке потерпевшей находились 8 000 рублей.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, в течении часа, по горячим следам, задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 24-летний неработающий житель Сестрорецка с улицы Воскова.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).