В центре Петербурга поймали иностранца-грабителя с Тележной улицы

Поздним вечером 11 сентября 2024 года, около 23 часов к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего жителя Омска, проживающего в Петербурге на Конной улице. Мужчина рассказал о том, что около часа тому назад, у дома 3 по Тележной улице его ударил по голове неизвестный и отобрал наручные часы, стоимостью 52 тысячи рублей.

В течение часа сотрудники ГАИ оперативно, по горячим следам, возле дома 152 по Невскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 30-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Похищенное изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.