Поздним вечером 11 сентября 2024 года, около 23 часов к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего жителя Омска, проживающего в Петербурге на Конной улице. Мужчина рассказал о том, что около часа тому назад, у дома 3 по Тележной улице его ударил по голове неизвестный и отобрал наручные часы, стоимостью 52 тысячи рублей.
В течение часа сотрудники ГАИ оперативно, по горячим следам, возле дома 152 по Невскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 30-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.
Похищенное изъяли.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).
Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
В центре Петербурга поймали иностранца-грабителя с Тележной улицы
0
38
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
В Центральном районе задержан иностранец - грабитель с Тележной улицы
Поздним вечером 11 сентября 2024 года, около 23 часов к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего жителя Омска, проживающего в Петербурге на Конной улице. Мужчина рассказал о том, что около часа тому назад, у дома 3 по Тележной улице его ударил по голове неизвестный и отобрал наручные часы, стоимостью 52 тысячи рублей.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"