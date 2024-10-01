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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе поймали подозреваемого в разбое на проспекте Металлистов

В Калининском районе поймали подозреваемого в разбое на проспекте Металлистов

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Калининского района задержали подозреваемого в разбое

27 сентября 2024 года из травмпункта к полицейским Калининского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что 26 сентября 2024 года около 23 часов 05 минут к ним с рубленной раной лобной области головы, в состоянии средней степени тяжести  доставили 47-летнего мужчину.
Сотрудники полиции установили, что 26 сентября 2024 года около 21 часа 00 минут возле дома 96 по проспекту Металлистов при попытке пресечения кражи из сетевого магазина по торговле алкогольной продукцией, расположенного в доме 100 по проспекту Металлистов, он получил удар бутылкой по голове.
29 сентября 2024 года около 19 часов 10 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 23/20 по Кондратьевскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 40-летнего выходца из Северокавказского региона.
Следователи по даннму факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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