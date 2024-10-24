В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью

Сотрудники Управления уголовного розыска Главка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей Ленобласти, которых подозревают в мошенничестве с квартирой в городе Гатчина.

Полицейские установили, что в августе этого года подозреваемые, ранее судимые мужчины, 39 и 56 лет, используя подложное свидетельство о праве на наследство по завещанию собственницы квартиры дома на улице Крупской в городе Гатчина, завладели данной недвижимостью.

Тем самым наследникам имущества был причинен материальный ущерб на сумму 5 271 746 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

