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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленников, которые мошенническим путем завладели двумя квартирами

В Петербурге задержали злоумышленников, которые мошенническим путем завладели двумя квартирами

0
77
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Полицейские задержали троих злоумышленников, которые мошенническим путем завладели двумя квартирами в Санкт-Петербурге

В минувший вторник сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в результате оперативного сопровождения уголовного дела по факту завладения неустановленными лицами правом собственности на квартиру, расположенную на набережной Реки Пряжки 56, установлены и задержаны трое участников преступной группы в возрасте от 33 до 42 лет, занимающиеся мошенничествами в сфере недвижимости. Один из злоумышленников ранее неоднократно судим. Задержанные мужчины в июле 2016 года, обладая информацией о смерти женщины, изготовили поддельное свидетельство о праве на наследство и договор купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу, предоставили указанные документы в МФЦ и зарегистрировали право собственности, причинив наследникам значительный ущерб в размере около 5 миллионов рублей.

В результате проведения комплекса дополнительных оперативно-розыскных и следственных действий полицейскими выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности. Указанные граждане в декабре 2016 года, изготовили поддельное свидетельство о праве на наследство квартиру  дома 48 по Красносельскому шоссе все той же женщины, предоставили указанные документы в Ломоносовский отдел Ростреестра и зарегистрировали право собственности, причинив наследникам значительный ущерб в размере около 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
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