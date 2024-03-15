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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали начетчика на магазин на шоссе Революции

В Петербурге задержали начетчика на магазин на шоссе Революции

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Красногвардейском районе Петербурга

Вечером минувшего сторника, 12 марта 2024 года около 19 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация, о том что в магазине на шоссе Революции дом 39 ножевое ранение.
Прибывший в течении 10 минут на место наряд патрульно-постовой службы полиции установил, что в помещении магазина неизвестный, совершив кражу продуктов питания, пытался вынести их из магазина, но был остановлен на выходе работником охраны магазина, 1996 года рождения. Во время сопровождения в служебное помещение охраны, налетчик брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, после чего ножом ударил в левую ногу и с места скрылся.
Потерпевшегог бригадой скорой помощи госпитализировали, откуда после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен домой.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.162 УК РФ (разбой).
Вчера ночью, 14 марта 2024 года около 00 часов 30 минут возле дома 14 по улице Демьяна Бедного в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя Карачаево-Черкесской республики.
Злоумышленника поместили в камеру на основании ст. 91. УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район разбойное нападение магазин
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