ента новостей

14:46
«Динамо-ЛО» проиграло новосибирскому «Локомотиву» на тай-брейке в 8-м туре волейбольной Суперлиги: Марко Ивович набрал 13 очков
11:58
В России отмечают День отца
11:16
В Калининском райлне поймали подозреваемых в разбойном нападении на учащегося колледжа
11:12
В СНТ «Солнечное» поймали поджигателя частного дома
11:06
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
11:03
В Апраксином переулке 15-летний студент на электросамокате влетел в ограждение
10:59
В Приозерске поймали стрелка из «травмата» в парадной дома
22:51
На Краснопутиловской улице иномарка сбила 12-летнюю девочку
21:40
На улице Стойкости байкер сбил двух пешеходов и врезался в автобус
21:29
Минский динамовец Вадим Шипачёв в своём рекордном 1002-м матче в КХЛ догнал Сергея Мозкина: у обоих теперь – по 928 очков
20:57
РПЛ: «Спартак» разгромлен «Краснодаром», дубль Бакаева помог «Химкам» победить «Локомотив», а «Ростов» спасся в Нижнем Новгороде благодаря пенальти
12:56
Массовый субботник прошёл во всех районах Северной столицы
12:21
В Петербурге мигрант изнасиловал медсестру
11:56
В Ленобласти мужчина получил огнестрельное ранение на рыбалке
11:38
На Богатырском проспекте дорожный конфликт закончился стрельбой из «пневматики»
11:35
В Петроградском районе задержали подозреваемого в убийстве супруги
09:42
Москвин может уйти на фронт
09:13
Губернаторы обсудили ситуацию с ТКО
08:42
С маслом возникли проблемы
08:15
Уборкой займутся роботы
00:56
«СКА-Нева» и «Горняк-УГМК» выдали результативный матч чемпионата ВХЛ в «Хоккейном городе»: Владислав Романов сделал хет-трик, а победили гости в овертайме
00:34
«Зенит» забил пять безответных мячей «Акрону» в матче 12-го тура чемпионата РПЛ, Мостовой сделал дубль
22:09
На улице Костюшко в ДТП пострадал 11-месячный ребёнок и двое взрослых
20:58
V Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ» в Тихвине завершился в День Покрова Божией Матери
20:57
В Невском районе полицейские накрыли притон для занятия проституцией
15:17
Выставка «Времена Елены Косарьковой. Осень. Зима. Весна. Лето»
12:50
В России появится аналог Apple Pay
12:48
В Петербурге определили лучших пловцов Росгвардии
12:27
В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика
12:22
В Петербурге рецидивист порезал ножом хозяйку - квартиросдатчицу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Апраксином переулке 15-летний студент на электросамокате влетел в ограждение

В Апраксином переулке 15-летний студент на электросамокате влетел в ограждение

0
58
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Центрального района проводят проверку обстоятельств ДТП в Апраксином переулке с участием 15-летнего студента

Накануне вечером, 19 октября 2024 года около 20 часов 35 минут 15-летний студент-первокурсник колледжа, двигаясь на электросамокате по Апраксину переулку к ул. Садовой от наб. реки Фонтанки отвлекся и наехал на ограждение.
В результате юношу с травмой головы госпитализировали.
По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП самокаты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-06-2024, 10:04
В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате
19-09-2024, 10:27
На Автовской улице иномарка сбила 12-летнего школьника на электросамокате
27-05-2024, 10:57
На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате
3-09-2024, 11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
23-05-2024, 11:23
На улице Оптиков иномарка сбила 15-летнюю девочку на электросамокате
8-06-2024, 12:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 11:06
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
0
75
Сегодня, 11:03
В Апраксином переулке 15-летний студент на электросамокате влетел в ограждение
0
117
Вчера, 22:51
На Краснопутиловской улице иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
110
Вчера, 21:40
На улице Стойкости байкер сбил двух пешеходов и врезался в автобус
Наверх