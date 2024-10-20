Накануне вечером, 19 октября 2024 года около 20 часов 35 минут 15-летний студент-первокурсник колледжа, двигаясь на электросамокате по Апраксину переулку к ул. Садовой от наб. реки Фонтанки отвлекся и наехал на ограждение.
В результате юношу с травмой головы госпитализировали.
По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку.
В Апраксином переулке 15-летний студент на электросамокате влетел в ограждение
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района проводят проверку обстоятельств ДТП в Апраксином переулке с участием 15-летнего студента
Накануне вечером, 19 октября 2024 года около 20 часов 35 минут 15-летний студент-первокурсник колледжа, двигаясь на электросамокате по Апраксину переулку к ул. Садовой от наб. реки Фонтанки отвлекся и наехал на ограждение.
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