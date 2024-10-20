В Апраксином переулке 15-летний студент на электросамокате влетел в ограждение

Накануне вечером, 19 октября 2024 года около 20 часов 35 минут 15-летний студент-первокурсник колледжа, двигаясь на электросамокате по Апраксину переулку к ул. Садовой от наб. реки Фонтанки отвлекся и наехал на ограждение.

В результате юношу с травмой головы госпитализировали.

По факту дорожного происшествия полицейские проводят проверку.