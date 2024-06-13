В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате

Накануне вечером, 12 июня 2024 года около 18 часов 25 минут возле дома 9/2 по Петергофской улице в городе Петергоф, Петродворцового района Петербурга, 43-летняя женщина на автомобиле "Ниссан", двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на 16-летнего юношу, двигавшегося по двору на электросамокате.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.