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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате

В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним самокатчиком в Петродворцовом районе Петербурга

Накануне вечером, 12 июня 2024 года около 18 часов 25 минут возле дома 9/2 по Петергофской улице в городе Петергоф, Петродворцового района Петербурга, 43-летняя женщина на автомобиле "Ниссан", двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на 16-летнего юношу, двигавшегося по двору на электросамокате.
В результате дорожного происшествия несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район ДТП самокаты
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